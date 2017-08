Leonardo Dicaprio dans le rôle de Léonard de Vinci au cinéma

Le film retracera la vie du peintre qui a vécu à Amboise.

Entre une rumeur sur sa vie amoureuse et un titre sur son engagement en faveur de la protection des lions, voici une info qui relie (un peu) l’acteur oscarisé Leonardo DiCaprio à notre chère Touraine. Cette semaine, on a appris que la star de The Revenant, Le Loup de Wall Street ou Titanic allait incarner… Léonard De Vinci dans un futur long métrage. Oui, ce même Léonard qui a demeuré au Clos Lucé d’Amboise et qui est enterré dans la chapelle du Château Royal. De là à imaginer que cela pourrait booster la fréquentation de ces monuments, il n’y a qu’un pas…

La nouvelle, dévoilée par le site Deadline, a naturellement poussé tous les auteurs des articles qui la relayaient à faire la même comparaison : Leonardo va jouer Léonard (aha). Mais alors que sait-on de ce projet ? Il s’agit de l’adaptation d’une biographie de Walter Isaacson, un pro du genre qui a aussi écrit sur Einstein et Steve Jobs. C’est Leonardo DiCaprio lui-même qui a eu envie de s’impliquer dans cette transplantation sur grand écran, mais les choses ont tardé à se concrétiser à cause d’une bataille entre Paramount et Universal, deux mastodontes d’Hollywood qui étaient tous les deux intéressés par ce futur long métrage autour du grand peintre de la Renaissance.

On ignore encore tout de ce film : du scénario à la date de sortie en passant par le réalisateur et les lieux du tournage (et si DiCaprio venait jouer en Touraine ?). En revanche, en reprenant une interview de l’acteur à NPR datant de 2014 et citée par Le Figaro, on sait pourquoi Léonardo voulait tant ce rôle : « Mon père m'a raconté qu'avec ma mère, ils avaient passé leur Lune de miel à Florence. Devant une peinture de Vinci à la galerie des Offices, j'ai commencé à donner des coups de pied dans le ventre de ma mère. Mon père l'a pris pour un signe et a déclaré: ‘‘Ce sera le prénom de notre fils.' »

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que DiCaprio campe un personnage ayant réellement existé : il a déjà joué Arthur Rimbaud ou John Edgar Hoover et on l’attend bientôt dans le rôle du producteur musical Sam Philipps.