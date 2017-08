« Le Début des haricots » : le médecin qui voulait changer de vie

Écrit par Fanny Gayral, elle-même médecin en Touraine.

C’est le genre de livre qu’on aime bien lire en été. Un petit roman qui coule de source, à la plume aiguisée mais sans aller chercher trop loin non plus. Le Début des haricots est signé Fanny Gayral. Médecin dans la vraie vie (en Indre-et-Loire), elle l’a écrit alors qu’elle voulait participer à un concours sur le thème du courage. De fait, le courage est omniprésent au fil des pages car l’héroïne part à sa recherche (et, accessoirement, en quête de l’amour).

Le Début des haricots c’est donc l’histoire d’Anna. Une tête en médecine : médecin urgentiste à Paris, elle est appelée à gravir les échelons dans le monde hospitalier. Son père l’a fait avant elle : il est chef du service de cardiologie. Et tous les ans, il envoie sa fille à l’autre bout du monde pour présenter ses travaux parce qu’il n’a pas lui-même le cran de monter dans l’avion. Ajoutez à cela le fait qu’il est insupportable, méprisant, centré sur lui-même… Et vous avez le tableau du personnage.

L’intrigue commence donc comme ça : agacée par le comportement de son père, Anna doit quand même partir à Los Angeles. Mais le jour du décollage, rien ne se passe comme prévu. On peut même parler de grosse crise, de catastrophe, de boulette mémorable. Arrivée toute perturbée sur le sol Américain, elle se laisse donc instinctivement guider vers le stand d’accueil d’un stage de développement personnel au lieu d’aller suivre ses confrères vers leur congrès. Là, évidemment, c’est le début des péripéties, elle n’arrange pas son cas mais tente de passer outre à force de ruses et de petits arrangements.

Souvent prévisibles, mais toujours drôles, les différents rebondissements sont amenés avec finesse et même une pincée d'insousciance. Une autre de romantisme, aussi. On en profite par ailleurs pour apprendre quelques termes médicaux, mais on n'est pas obligé de les retenir. Souvenez-vous juste que c'est une belle histoire qui mélange audace, voyage et réflexion sur soi.

O.C.

Le Début des haricots de Fanny Gayral est édité chez Albin Michel.