A lire ce week-end : "Les mille talents d’Euridice Gusmao"

Les mille talents d’Euridice Gusmao, Martha Batalha, c'est notre conseil de lecture du moment...

Euridice Gusmao vit au Brésil, entourée de son mari et de ses deux enfants. Sa petite vie tranquille de femme au foyer ne lui suffit pas et comme elle possède tous les talents du monde, tout ce qu'elle entreprend est un succès. Cependant au Brésil dans les années 1950, il n’est pas aisé pour une femme d’être libre de faire ce qu’elle veut. Dans ce livre, nous découvrons la vie des habitants du quartier d’Euridice et la difficulté des femmes à s’émanciper des mœurs ancestrales.

Pour Coraline libraire à Tours, c’est une histoire parfois drôle, parfois triste, bonne pour le cœur et l’esprit. C’est un vrai délice qui a su charmer les lecteurs brésiliens et qui fait du bien !

Contenu publié en partenariat avec Cultura à Tours Nord.