1 500 spectateurs pour le 2ème week-end hippique de Chambray

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Deuxième dimanche de courses hippiques sur l'hippodrome de Chambray ce 5 mai. Pour cette rencontre, le galop et l'obstacle étaient au programme. Malgré le temps frisquet et les nuages menaçants, le publc a répondu présent : environ 1 500 spectateurs.

En attendant les premières courses, nous avons fait un petit tour dans les coulisses là où l'on prépare les formules un du galop, qui à grand renfort d'arrosage, de vernissage des sabots et de tours d'échauffement et de conciliabules entre l'entraineur et le jockey, la stratégie de la courses prend forme, un peu comme un combat de boxe avant le premier round.

Ce sont pas moins de 8 courses dont 2 de haies qui ont agrémenté cet après-midi avec comme des visites des installations et des explications sur le déroulement des épreuves et puis aussi la présence d'anciens champions tel que Jacques Ricou avec 1 300 victoires et 5 cravaches d'or à son actif qui pour l'espace d'un après-midi a retrouvé avec bonheur l'ambiance des courses mais également des personnalités tourangelles comme Nello qui a remis un prix à Enzo Corallo qui montait Quiana un hongre de 4 ans.

Les courses de haies sont souvent le théâtre de chutes spectaculaires mais fort heureusement, il n'y eu qu'une chute sans gravité, ni pour le Jockey ni pour le cheval.

Roger Pichot