Encore une belle soirée de catch impro à Chambray

Le reportage d'Info Tours

Devant une salle pleine, deux équipes se sont opposées sur le ring de la compagnie la Clef. Comme à accoutumé le public est accueilli par le service de sécurité plus vrai que nature et par deux bunnies très particulières puisque pour la circonstance il s'agissait de Yann Chevauchet et Mark Eftimakis!... A l'appel du public, l'inénarrable arbitre Ingrida Von Meer (Valérie Lesage) fait son entrée sous les huées mais imperturbable elle appelle les deux équipes "Les personnels de bord" (Arnaud Joyet, Jennie-Anne Walker) d'un côté et de l'autre "The Pilots" ( Sylvain Galène, Sonia Fernandez Velasco) et le match peut commencer.

Au fil des propositions du public, les rounds vont se dérouler et les deux équipes vont démontrer leur savoir faire en matière d'humour déjanté. Au bout de deux rounds, après le vote du public l'équipe "Les personnels de bord" est déclaré vainqueur.



Roger Pichot