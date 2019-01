Vous voulez bosser dans la santé ? Portes ouvertes à l'IFPS de Chambray samedi 26 janvier

Pour découvrir les métiers du CHU de Tours.

L’institut de formation des professions de santé (IFPS) du CHU de Tours ouvre ses portes ce samedi 26 janvier 2019, de 9h30 à 16h30, 2 rue Mansart à Chambray-lès-Tours. Pour cette journée, les professionnels de l'hôpital, des cadres formateurs et des étudiants en formation seront présents pour évoquer les différents cursus via des ateliers organisés par exemple dans les salles et bloc opératoire de simulation "permettant ainsi de découvrir toutes les infrastructures mises à disposition sur le site dans le cadre des formations" explique le CHU. 800 visiteurs avaient participé au même événement l'an dernier.



L’IFPS du CHU de Tours forme plus de 1 000 étudiants chaque année et il a été créé il y a plus de 20 ans. Il dispense 9 formations : ambulancier/ambulancière, aide-soignant(e), infirmier/infirmière, infirmier/infirmière anesthésiste, infirmier/infirmière de bloc opératoire, technicien(ne) de laboratoire médical, préparateur(trice) en pharmacie hospitalière, manipulateur(trice) d’électroradiologie médicale et cadre de santé.



Les équipes pédagogiques, administratives et de direction accompagnées d’étudiants en formation présenteront tout au long de la journée :



◆ les conditions d’admission pour chacune des filières,

◆ le détail du parcours de formation,

◆ les financements de formation,

◆ les nouvelles modalités d’entrée via la plateforme PARCOURSUP,

◆ la vie étudiante et associative

◆ les stages à l’étranger,

◆ des ateliers pratiques,

◆ la visite des salles de simulation.

D'après communiqué.