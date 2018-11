Un 1er festival d'impro tourangeau ce week-end à Chambray

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Pour ses 20 ans, la Compagnie la Clef organisait ce week-end à Chambray le premier festival d'impro en Indre-et-Loire (FIIL GOOD).

Le moment star ? Sans nul doute la soirée de vendredi à la salle Yves Renault, avec 4 stars de l'impro, Avec La France d'en Haut, Richard Perret triple champion du monde d'improvisation, Julie Tajan et la France d'un peu moins d'en haut, Cécile Giroud et Yann Stotz, qui seront au casino de Paris à partir du 5 janvier 2019. L'arbitre de la soirée Ingrida Von Meer qui n'est autre que Valérie Lesage.

Le ring est planté au milieu de la salle Yves Renault le public nombreux, prêt à huer l'arbitre et les catcheurs, la DJ les bunnies et les commentateurs à leur place et voilà que le premier round peut commencer. Comme toujours, les thèmes sont choisis parmi ceux que le public a noté sur les fiches avant de rentrer dans la salle, tous plus farfelues les uns que les autres ils vont permettre aux deux duos de montrer tout leur talent de comédien.

Pendant ces deux rounds, ce quatuor a régalé les spectateurs de tous les bons mots que pouvait leur fournir les thèmes et c'est au bout de ces deux rounds, après une lutte sympathique mais acharnée que La France d'un peu mois d'en haut a gagné cette première rencontre du festival d'impro d'Indre-et-Loire.

Le samedi, en partenariat avec la Compagnie Les 3 sœurs et Radio Béton, une séance de spirit(e)s complètement déjantée nous a entrainé à la recherche Luciano, mais pas facile pour la médium (Valérie Lesage) et la chanteuse Canadienne (Sonia Fernandez Velasco) de retrouver le bon Luciano !... Mais là encore, l'improvisation étant le maitre mot c'est le public qui ressort ravi. Ce festival se poursuit ce dimanche, avec à 15h00 de l'Impro-Marmot et 18h30 Match d'impro avec la salle transformée en patinoire à la façon du hockey.

Roger Pichot