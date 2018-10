Chambray à l'heure estonienne

Une délégation de sa ville jumelle était en Touraine.

Dans le cadre du jumelage de Chambray-lès-Tours avec la ville estonienne de Võru, une délégation d'une vingtaine d'Estoniens a fait le déplacement en Touraine en fin de semaine dernière.

À sa tête le maire de Võru, Anti Allas accompagné d'un membre du parlement Ülo Tulik. Ils ont profité de cette visite pour fêter l'anniversaire des 15 ans du jumelage mais également les 100 ans de la première indépendance.

Du côté de la commune de Chambray le programme concocté, notamment, par l'association de l'AJEC a entraîné pendant ces 2 jours les participants sur les pas de Foulques Nerra en visitant Montrésor et le château de Loches avec les explications détaillées du responsable du site Monsieur Thull qui était ravi de recevoir pour la première fois une délégation estonienne dans les murs de la Cité Royale. Pour la partie sucrée, la visite de la confiserie Hallard sur Loches depuis 34 ans et qui a ouvert ses portes pour une démonstration de fabrication de bonbons et sucettes.

Cette première journée s'est terminée par la découverte d'une exposition de peinture à la médiathèque de deux artistes Nika Stenberg née à Moscou et Rein Tammik Estonien, puis l'inauguration d'un abribus pour les scolaires de Chambray, fabriqué et venant directement de Võru.

Le samedi étant laissé libre, une partie de la délégation accompagnée de familles chambraisienne se sont rendues au CCC OD de Tours afin d'admirer les toiles monumentales d'Olivier Debré et le travail de l'artiste egyptienne Ghada Amer.

La journée s'est terminée par une soirée avec la chanteuse Lettone Zane Opincâne qui a fait découvrir les chansons et l'instrument de musique avec lequel elle s'accompagne, le Kokle, une cithare Lettone.

Quelques photos à voir ci-dessous...

Roger Pichot