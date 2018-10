Nouveau en Touraine : le festival Terres des Mondes à Chambray

Une journée pour voyager le 13 octobre.

Envie de voyager un peu ?

Samedi 13 octobre, l'association tourangelle Aventure du Bout du Monde organise le 1er festival Terres des Mondes, composé de 8 projections de documentaires et présentations de « Voyages et d'Aventures du Monde » à l’Espace Culturel Yves Renault de Chambray-les-Tours.



"C’est un évènement qui permettra d’offrir à un large public une journée de partages et de rêves autour de l'envie de voyager, une rencontre des mondes et des cultures d'ici et d’ailleurs. C'est l'occasion de rassembler des voyageurs aux expériences engrangées au fil de leurs périples et de leurs rencontres humaines, et un public qui aspire à découvrir d'autres horizons" explique Nathalie Lowik qui l'organise.



Au programme : des films réalisés en Inde, en Amazonie, en Asie du Sud-est ou plus loin encore autour du monde… à vélo, en moto ou même en auto-stop. Les projections se feront en présence des réalisateurs.



A noter la participation de voyageurs tourangeaux : Nathalie et Mathias RETORET partis avec leurs 5 enfants pendant 6 mois pour découvrir l’Europe. Egalement, Trois jeunes amis de Montlouis partis pour un voyage solidaire au profit des Enfants du Mékong.



Pour conclure, diffusion d'« En quête de sens » de Marc de La Ménardière et Nathanaël Coste. Hasard du calendrier, Satish Kumar, interviewé dans ce film sera en France du 12 au 19 octobre pour la sortie de son nouveau livre.

Les projections sont prévues de 12h30 à 23h. Infos pratiques sur tours.abm.fr.