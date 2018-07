A10 et A85 en travaux : les perturbations du 25 au 29 juin

Les chantiers se poursuivent pour élargir l'A10 et aménager les viaducs de l'A85.

A10 :

Jusqu'au 26 juin 2018, il y a des travaux de modernisation de la gare de péage de Tours Nord (n°19), sur la commune de Parçay-Meslay entre l'A10 et la RD910 donc fermeture de la bretelle d’entrée en provenance de la RD910 depuis Tours et desservant les directions de Paris et de Tours du lundi 25 juin à 10h au mardi 26 juin à 7h..

Nuit du lundi 25 juin, entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle d’entrée en provenance de la RD910 depuis Monnaie et desservant les directions de Paris et de Tours.

Du du mardi 26 juin à 10h au mercredi 27 juin à 7h : fermeture de la bretelle de sortie située juste après le péage et desservant la direction de Monnaie via la RD910 et fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Paris.

Nuit du mardi 26 juin, entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Tours.

Des déviations sont prévues.



Durant 4 nuits (lundi 25, mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 juin), entre 20h et 7h : risque de ralentissement dans les zones de travaux entre l'échangeur de Chambray-lès-Tours (n°23) et la bifurcation des autoroutes A10 et A85, dans les deux sens de circulation.

Durant 2 nuits (lundi 25 et mardi 26 juin), entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle de sortie de Joué-lès-Tours (n°24), en provenance de Bordeaux et fermeture de la bretelle d'entrée de Joué-lès-Tours (n°24), en direction de Paris.

Durant 2 nuits (mercredi 27 et jeudi 28 juin), entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle de sortie de Joué-lès-Tours (n°24), en provenance de Paris et fermeture de la bretelle d'entrée de Joué-lès-Tours (n°24), en direction de Bordeaux.

Là aussi des déviations seront mises en place.



Le lundi 25 juin, entre 9h30 et 16h ; les mardi 26 et mercredi 27 juin, entre 8h et 18h ; le jeudi 28 juin, entre 8h et 12h - Risque de ralentissement dans les zones de travaux, entre les échangeurs de Monts-Sorigny (n°24.1) et de Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), dans les deux sens de circulation.

Bifurcation A10/A85 :

Du lundi 25 juin à 6h au vendredi 29 juin à 21h, jour et nuit : fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Paris (A10). Il faudra suivre la déviation mise en place par les départementales.



Durant 2 nuits (mercredi 27 et jeudi 28 juin), entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle en provenance de Paris (A10) et en direction de Vierzon (A85) et fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Bordeaux (A10) + fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Bordeaux (A10).

Des déviations sont prévues.

A85 :



Durant 2 nuits (mardi 26 et mercredi 27 juin), entre 19h et 8h : fermeture ponctuelle des bretelles d'entrée et de sortie de l'échangeur de Druye (n°9 et n°9.1), dans les deux sens de circulation. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

D'après communiqué.