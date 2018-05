Grosse défaite de Chambray-lès-Tours à Nice

Mais la saison des handballeuses n’est pas terminée.

Ce vendredi soir, les Conquérantes du CTHB se déplaçaient sur le terrain de Nice dans le cadre des matchs de classement du championnat de LFH, et dans l’optique de terminer au mieux à la 5ème place à l’issue de la saison.



Victorieuses lors du match aller (25-23), les Tourangelles avaient un petit coup à jouer et une possibilité de remporter le duel sauf qu’elles ont totalement perdu pied dans ce match remporté haut la main par les handballeuses des Alpes-Maritimes (36-22).



La saison des filles de Chambray-lès-Tours n’est pas terminée pour autant : elles ont encore deux matchs à jouer, et même deux derbys face aux Panthères de Fleury-les-Aubrais. L’équipe gagnante finira 7ème du classement et la perdante 8ème. Le match aller aura lieu dès ce vendredi 18 mai à 20h30.

