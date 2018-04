Les handballeuses de Chambray ont passé un très mauvais moment contre Metz

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Les Conquérantes du CTHB ont eu du mal à accéder aux playoffs du championnat de LFH cette année pour leur deuxième saison dans l'élite du handball français... Et ce mercredi soir on a eu un aperçu du fossé qu'il y avait encore entre les Tourangelles et les meilleures équipes du pays.

Opposées à Metz en quart de finale aller des playoffs, les Chambraisiennes ont très vite lâché prise : 7 points d'écart à la mi-temps et 15 à l'arrivée en fin de rencontre. Score final : 34-19... Autant dire qu'une qualification en demi-finale est plus qu'hypothétique. Un match retour est prévu samedi en Lorraine, et il faudrait que les joueuses de Guillaume Marques gagnent encore plus largement à l'extérieur. Si ce n'est pas le cas, elles pourront tout de même poursuivre la compétition en jouant des matchs de classement.

Voici les photos de la soirée par Philippe Maitre :