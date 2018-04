Offre d'emploi dans un cabinet d'assurances

Un CDI à pourvoir

Le cabinet Jouan, assurances Axa, situé à Chambray-lès-Tours, recrute un conseiller-commercial en CDI.

L'annonce :

Au contact direct des clients et prospects d'une agence d'assurances, vous êtes capable de les accueillir, les conseiller, les fidéliser, vendre des contrats d'assurances à une clientèle de particuliers. Vos missions seront les suivantes : Accueillir, informer, et vendre des contrats d'assurance aux clients et prospects de l'agence. Vous gérer le quotidien administratif de l'agence et contribuez activement au développement de l'agence. Qualifications : Vous êtes doté d'un tempérament commercial prononcé et d'une aisance relationnelle. Vous êtes rigoureux(se) ,méthodique ,organisé(e),autonome, dynamique Vous êtes diplômé(e) au minimum d'un bac plus 2. Une expérience dans la vente de contrats d'assurance sera un atout. Poste en CDI ,35 heures, lieu de travail : Chambray les tours Rémunération fixe plus commissions.