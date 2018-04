L'hippodrome de Chambray a fait le plein pour le Trophée Vert

Le reportage d'Info Tours.

L’hippodrome de Chambray ouvrait ses portes pour le premier rendez-vous hippique de la saison. Malgré le temps incertain en début d’après-midi, le public est venu garnir les tribunes et le bord des pistes.

Pour cette première de la saison, la société des courses proposait 8 courses : 7 attelées et une montée. Le public était surtout venu pour la 2e étape du trophée vert. Une course de 3500 mètres avec 45.000€ de gains à la clé. Comme pour les grands prix, la parade de présentation avec la Miss trophée vert en tête suivait les 16 chevaux qui se dirigeaient vers la ligne de départ.

Après un départ canon, la première place a pendant les 3500 mètres était très convoitée mais c’est dans la ligne droite devant les tribunes que le N°10 Vanae des Voirons drivé par JF. Sautet venait prendre la tête et ne plus la lâcher jusqu’au passage final de la ligne d’arrivée devant le 12 Uvinito drivé par CH. Boisnard et le 15 Vanderlov avec LM. David aux commandes.

Roger Pichot

Quelques images de l'après-midi :



Photos : James Techer, Roger Pichot