Les Ballets de Barcelone en invités-stars de Chambray-lès-Tours.

Environ 350 personnes ont répondu à l’invitation de la Compagnie IT Dansa.

Les Ballets de Barcelone se produisaient ce samedi soir à la salle Yves Renault de Chambray-lès-Tours pour leur seule date en région Centre avant de poursuivre leur tournée européenne.



En première partie, la Compagnie Ombres de Chambray a offert l’apéritif, face à un public impatient de voir les 14 danseuses et danseurs des Ballets de Barcelone sous la direction de Catherine Allard.

Ces 14 artistes sont sélectionnés après une audition, qui ne prend que les meilleurs et cette sélection se retrouve dans la qualité du spectacle qu’ils vont nous offrir avec 3 ballets dans lesquels les prouesses techniques artistiques et chorégraphiques vont se succéder. Un spectacle sublime mais un petit bémol au niveau de la mise en lumière. Pourquoi une mise en lumière minimaliste qui met en avant la noirceur du trait plutôt que la beauté du geste?

La première pièce proposée, « Naked Thoughts » avec son énergie, sa dynamique et sa technique nous embarquent pour un voyage à travers le mouvement, les sentiments parfois compliqués et les prouesses physiques vont se succéder jusqu’au salut.

Ensuite avec « In Memoriam » là encore les danseurs explorent la tendresse et l’agressivité dans un jeu intime et puis pour le bouquet final « Minus16 » cette pièce présentée par de multiples compagnies de danse internationales depuis sa première mondiale en 1999. Cette pièce est construite à partir d’extraits d’œuvres d'Ohad Nahan, dont Mabul, Anaphaza et Zachada.

Dans ce bouquet final, toute la force des danseurs se fait admirer mais également leur humour en invitant le public à monter sur scène et à se joindre à eux dans un happening où tous les spectateurs debouts leur ont fait une ovation.

Roger Pichot