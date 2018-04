Les Ballets de Barcelone veulent enchanter Chambray

L'art de la danse dans toute sa splendeur.

C'est l'un des temps forts de la saison culturelle chambraisienne, Les Ballets de Barcelone, présentés par la célèbre compagnie IT Dansa se produiront à l’espace Yves-Renault, le samedi 14 avril à 20h30, pour une date unique dans la région avant de s'envoler pour l'Allemagne ou la Suisse.

Une date d'autant plus exceptionnelle qu'IT Dansa fête au mois d’avril son vingtième anniversaire. Avec sa directrice artistique Catherine Allard, la compagnie parcourt l’Europe depuis quatre ans. Ils présenteront à Chambray 3 ballets: Naked Troughts, In mémorial et Minus 16. Ces trois ballets représentent les créations que les jeunes interprètes de la Compagnie défendent avec fougue et impertinence. Des jeunes danseurs appelés à rejoindre les plus grandes compagnies de danse au monde derrière.

Samedi 14 avril à 20 h 30, à l'espace Yves-Renault de Chambray-lès-Tours. Tarif unique : 23,50 €. Billetterie en ligne sur chambraypoleculturel.festik.net