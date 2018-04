L'hippodrome de Chambray accueille le Trophée Vert

Le dimanche 15 avril

Etape du très prestigieux trophée vert, l’ambiance promet d’être belle à l'hippodrome de Chambray-lès-Tours le dimanche 15 avril, avec le retour des cracks-chevaux et drivers pour une journée familiale et festive. De nombreuses animations viendront compléter cette journée dont un tirage au sort avec des cadeaux à gagner.



Entrée 6€ parking et programme inclus gratuit pour les moins de 18ans,

déjeuner champêtre, pique-nique snack et restaurant.

11h00, ouverture de l’hippodrome,

14h00 début des courses et des animations,

15h00 visite guidée des installations

16h30 grande parade avec défilé des chevaux.

Roger Pichot