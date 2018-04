Handball : Chambray file en play-offs

Les Chambraysiennes se sont qualifiées lors de l'ultime journée.

Incroyable scénario pour le Chambray Touraine Hand Ball en Ligue Féminine de Handball. Alors que les play-offs paraissaient inaccessibles il y a encore peu de journées, les Chambraysiennes ont réalisé une fin de saison régulière incroyable. Après leur démonstration dans la semaine face à Fleury, il restait encore un infime espoir aux Chambraysiennes pour se qualifier pour les play-offs à l'issue de la dernière journée. Pour entretenir l'espoir, il fallait au CTHB une victoire sur le terrain de Besançon lors de l'ultime journée de championnat.

Ce fut chose faite ce samedi soir. Les filles de Chambray allant s'imposer 24-28 à l'extérieur. Un résultat qui ne suffisait pas. Pour se qualifier il fallait également espérer une défaite de Toulon qui se déplaçait à Fleury lors de la même journée. Et on peut dire que les filles de la région Centre-Val de Loire ont été solidaires les unes des autres, Fleury l'emportant largement sur les Toulonnaises (27-22), ce qui permet au Chambray Touraine Handball d'arracher la 8e et dernière place qualificative pour les phases finales.

Place désormais aux play-offs donc. En 1/4 de finale, Chambray affrontera l'équipe de Metz. Un véritable challenge, les messines (championnes en titre) étant invaincues en championnat cette année (21 victoires et un match nul). Lors de leurs affrontements en saison régulière, Metz s'était imposé 20-27 à Chambray puis 31-20 en Lorraine. La qualification des Chambraysiennes, acquise de haute lutte, pourrait leur faire pousser des ailes dans cette fin de saison qui quoiqu'il arrive déjà réussie.

Mathieu Giua

Photo : Image d'archives (c) Philippe Maitre