Feydeau à guichet fermé pour les Bourgeois à Chambray-lès-Tours

Le reportage photos d'Info Tours

La Cie des Sept-Epées proposait les Bourgeois, deux pièces de Feydeau « Mais n’te donc pas toute nue » et « Les pavés de l’ours ».

Avec Anne-Louise de Ségone, Anthony Audoux, Thomas Pouget, François Perache, une mise en scène de Julien Romélard, ils vont, pendant ces deux pièces jouées non stop sur un rythme d’enfer, égratigner les convenances de la bourgeoisie avec beaucoup d’humour et d’énergie. Le public conquis va se laisser emmener dans toutes les tribulations de ses personnages ou la satire de la bourgeoisie et de ses convenances économiques, sociales ou sexuelles fait la part belle au jeu d’acteur.

Spectacle participatif, à l’issue duquel le public était invité à partager avec les artistes quelques crêpes préparées par les membres de Chambray Solidarité

Roger Pichot