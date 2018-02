Circulation compliquée cette semaine sur l'A10 au sud de Tours

Les travaux reprennent.

Stoppés par la neige la semaine dernière, les travaux d'élargissement de l'A10 au sud de Tours reprennent ce lundi 12 février et ils vont avoir plus de conséquences que d'habitude sur la circulation entre Joué-lès-Tours et Veigné...

A partir de 20h ce lundi soir 20h et jusqu'à vendredi à 12h (jour et nuit), il y a un risque de ralentissement sur une portion de 4 km entre l'échangeur de Joué-lès-Tours (n°24) et la bifurcation A10/A85, les automobilistes circuleront sur une seule voie dans chaque sens.

Par ailleurs, jusqu'à vendredi à 18h, la bretelle de sortie de Joué-lès-Tours (n°24) en provenance de Bordeaux est fermée. Une déviation est mise en place.

Enfin, il y a des perturbations sur l'échangeur A10xA85, là aussi jusqu'au 16 février à 18h : fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon et en direction de Bordeaux et fermeture de la bretelle en provenance de Tours et en direction de Vierzon. Des déviations sont prévues.

Plus d'infos sur le site a10-touraine.fr.