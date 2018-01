Infirmière, auxiliaire de puériculture : portes ouvertes à l'IRFSS de Chambray

Samedi 27 janvier.



L’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de la Croix-Rouge française (IRFSS) ouvrira ses portes le samedi 27 janvier, de 10h à 17h. Objectif de la journée : s’informer et découvrir les différents parcours proposés, avec ou sans le BAC.



En région Centre-Val de Loire, plus de 450 étudiants sortent diplômés chaque année de la dizaine de formations délivrée à l'IRFSS qui a aussi un site à Bourges. L'association précise que 90% d'entre eux ont un emploi dans les 6 mois qui suivent leur diplôme. Les formations Bac+3 s'effectuent en partenariat avec l'Université de Tours.



Les formations :



Secteur sanitaire : Aide-Soignant(e), Auxiliaire de Puériculture, Infirmier/ère...



Secteur rééducation et réadaptation : Ergothérapeut



Secteur social : Accompagnant Éducatif et Social, Assistant de Service Social, Conseiller en Économie Sociale et Familiale, Médiateur Familial, Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale



L’IRFSS Centre – Val de Loire propose en outre des formations ouvertes à l’international avec des stages, semestres à l’étranger et des stages humanitaires (Sri Lanka, Canada, Maroc, Brésil, Cambodge, Inde, Portugal, Grande-Bretagne…).



Adresse à Chambray : 6 avenue du Pr A. Minkowski

