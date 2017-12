1100 coureurs au départ de La Corrida de Chambray

La Corrida de Chambray est depuis 12 ans un rendez-vous incontournable de la fin d’année

Cette douzième édition n’a pas failli à sa réputation, 1100 coureurs ont répondu à l’invitation des organisateurs. Plusieurs ont choisi des déguisements pas toujours pratiques pour faire les 7,234 km. du parcours dessiné dans les quartiers de la Fontaine Blanche et des Perriers.

Après le départ donné à 20h30 piles et deux tours de circuit, le premier à franchir la ligne d’arrivée est Yosi Goasdoue en 22’46’’, suivi de Jérémi Legout en 22’ 55’’ et Maxime Perrineau en 23’ 04’’. La première femme à franchir la ligne d’arrivée est Sophie Hinsinger en 28’ 47’’, suivie de Clara Rivoal, en 29’ 58‘’et Lola Bachelet en 29’ 59’’ secondes.

Cette Corrida ne pourrait pas se faire sans la présence de la cinquantaine de bénévoles répartis sur les 7,234 du circuit et les petites mains qui confectionnent la collation, qui en plus du vin chaud va permettre d’attendre la remise des coupes et récompenses remises par Christian Gatard maire de Chambray et ses adjoints.

Roger Pichot