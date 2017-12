Catch Impro : la saison redémarre en fanfare

La Cie La Clef a réinstallé son ring à Chambray.

Vendredi 13 octobre, la salle Yves Renault de Chambray-lès-Tours accueillait dans un match débridé les Forains For Ever et les Saintes Exupéry.

Sous l'oeil exercé de l'arbitre Ingrida Von Mer (Valérie Lesage), les Saintes Exupéry (Julie Galibert, Selena Hernandez) descendantes du célèbre pilote, sont des jumelles dizygotes prénommées Simone et Claudie. De l'autre côté du Ring, les forains For Ever (Sonia Fernandez-Velasco, Aurélien Labruyère) nés sous les gravats, entre le train fantôme et le palais des glaces, prénommés Chico et Jenifer sa sœur adoptive.



Pendant deux rounds de 45 minutes, ces deux duos se sont affrontés sur des sketchs complètement loufoques proposés par les spectateurs.

Les gags et quiproquos se succèdent à un rythme d'enfer et c'est le spectateur qui a le dernier mot en votant pour son duo champion, même si parfois l'arbitre n'est que neutre partiellement. Au terme de ces deux rounds, les vainqueurs sont les Saintes Exupéry, qui sous les huées et invectives de leurs adversaires se sont vus remettre la ceinture du champion.

Dans la distribution autre que l'arbitre et les catcheurs il faut citer La DJ Lucine Thomas, les bunnies Mélodie Roger, Laetitia Secondi, les commentateurs Amandine Bosquier, Céline Duval, deux Bodyguard Steven Decaillon, Marc Effimakis.

Roger Pichot