Chambray étoffe sa saison culturelle

La saison culturelle de Chambray-lès-Tours a été présentée vendredi 06 octobre.

Prenez une salle de spectacle, mettez-y 250 spectateurs, ajoutez un présentateur un peu loufoque (Stéphane Titeca de la Tite Compagnie) mélangez le tout avec des artistes qui feront les beaux jours de la saison culturelle de Chambray-lès-Tours et voilà la recette pour une présentation réussie.



Cette année Chambray-lès-Tours propose une saison culturelle riche en programmation. Nouveauté, elle s’associe à AZ Prod. Pour étoffer et proposer plusieurs spectacles qui jusqu’alors n’étaient visibles que dans les grandes salles de la métropole, entre autres Christophe Alévêque. Elle fera également la part belle à des artistes locaux comme Valérie Lesage et la pièce Hard Copy où elle sera entourée de Sandrine Gréaume, Hélène Raimbault et Jennifer Ménard, ou bien Hubert Chevalier et sa saga Satie mais sans nul doute, le coup de cœur de cette saison sera la venue des ballets de Barcelone le samedi 14 avril. Cette jeune compagnie de danse composée de 16 jeunes et talentueux danseurs internationaux. Ils défendent avec passion et une technique époustouflante, le meilleur du répertoire contemporain.



À noter, que la première représentation de la saison culturelle, sera la première série de catch Impro par la compagnie la clef le vendredi 13 octobre à 20h3O



Roger Pichot

Retour en images sur la présentation de la saison culturelle par Roger Pichot :