A Chambray, le parc Albert Jacquard est inauguré

Suite logique après le réaménagement du centre-bourg.

Après la rénovation des abords de la mairie et du centre-ville de Chambray-lès-Tours il manquait une étape : l'inauguration du parc urbain Albert Jacquard. C'est chose faite avec ce nouveau poumon vert qui encourage à la détente, aux rencontres ou au bien-être.

Situé à l'emplacement de l'ancien stade des Platanes, le parc a été inauguré ce jeudi et porte donc le nom d'Albert Jacquard en hommage à cet homme exceptionnel, à la fois brillant chercheur mais également grand intellectuel, humaniste et défenseur de la cause environnementale.

A proximité de plusieurs salles municipales et à la jonction entre la ville, le hameau des Tilleuls et l'EHPAD, le parc crée le lien via des voies douces. Il se compose d'une part d'une aire de jeux sécurisée pour les enfants et d'un parcours de forme pour les plus sportifs sans oublié les lieux de détente avec une pergola ombragée, le tout est agrémenté d'œuvres du sculpteur tourangeau Jean Vindras.

Le ruban a été coupé par Marisol Touraine Ministre de la santé et Christian Gatard Maire de Chambray en présence de Patrick Michaud Vice Président du conseil Départemental et Mohamed Moulay Vice Président du Conseil Régional.

Roger PICHOT