C'était le dernier catch impro de la saison à Chambray-lès-Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Ce vendredi soir, la Compagnie La Clef, pour le dernier Catch impro de la saison à Chambray, proposait un ring international, avec (arrivant tout droit de la capitale belge), les « Brussels Spirits Busters » et revenus de l'au-delà les « Cassos de la Muerte » sous la férule de l'arbitre international Red Austère.

Cette dernière soirée Avec Sonia Fernandez- Velasco & Mikael Teyssié d'un côté et Naïma Ostrovski & Grégory Braco de l'autre côté et Stéphane Titeca en arbitre pas tout à fait neutre. Ces deux équipes ont tout au long de la soirée montré leur talent d'improvisation grâce aux thèmes piochés par l'arbitre et à la fin, par le vote du public qui déclara vainqueur Les « Brussels Spirits Busters ».

Roger PICHOT