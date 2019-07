Une websérie qui dépoussière la Loire

Six épisodes pour retracer l’histoire autour du fleuve

L’anniversaire des 500 ans de la Renaissance n’a pas fini d’être célébré. La Mission Val de Loire, qui supervise la mise en valeur du territoire classé à l’UNESCO, a produit une websérie intitulée “Portrait de la Loire à la Renaissance”.

On a regardé le premier épisode intitulé “Aménager le territoire”. L’objectif du projet : vulgariser l’histoire du fleuve avec l’animation d’archives sélectionnées par l’historienne Imola Gebauer aidée d’une équipe de professionnels spécialisés.

Trailer du projet

La série s’ouvre sur le façonnement du territoire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire. Les animations soignées donnent vie aux cartes et illustrations de plusieurs villes. On retrouve notamment Orléans, Saumur et bien sûr notre très chère Tours en proie aux caprices du fleuve.

Archive officielle représentant Orléans en 1650 sur laquelle les équipes ont travaillée

Le résultat, coloré et animé pour la série

Cette première partie reste toutefois assez complexe avec les nombreuses cartes qui illustrent le propos mais rempli sa fonction de poser le décor et contextualiser. La série est d’ailleurs déclinée autour de trois thèmes et respecte la sacro-sainte organisation tripartite d’une dissertation académique : paysage, commerce et voyage. Aucun doute, c’est une série proposée par des pros de la question. On espère un peu plus de récit de vie dans les prochains épisodes et l’introduction de personnages pour alléger l’analyse et éviter de se perdre dans les schémas.

L’attente entre chaque épisode sera longue puisqu’ils seront publiés au compte goutte de juillet à décembre sur leur chaîne Youtube. Prochain rendez-vous à la projection-débat organisée en septembre prochain (on vous tiendra au jus, ou plutôt à l’eau). Pour en savoir plus, rendez-vous ici.