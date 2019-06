Jour de Cher (re)met la rivière à l'honneur

La 4e édition du festival fluvial Jour de Cher aura lieu le samedi 20 juillet 2019.

Qu'est-ce qui relie les territoires et les communes entre Sully et Angers ? La Loire, assurément, véritable fil conducteur qui a donné les lettres de noblesses à ces riches territoires. La Loire, mais aussi ses affluents, à commencer par le Cher, parfois nommé un peu faussement « le deuxième fleuve ».

La vallée de la Loire et celle du Cher possèdent en effet de nombreuses similitudes et cette dernière, bien que dans l'ombre de sa grande sœur, révèle de nombreux trésors naturels et patrimoniaux qui ne demandent qu'à entrer dans la lumière. C'est de cette volonté qu'est née le festival Jour de Cher il y a quatre ans. Une volonté qui s'étend aujourd'hui et dépasse les frontières administratives. Car de Montrichard, à Athée sur Cher en passant par Chissay, Saint-Georges, La-Croix-en-Touraine, Chenonceaux, Bléré, Civray... la vallée du Cher est un lien d'unité évident.

Une avant-première musicale la veille au soir

C'est ce lien tenu qui est mis en avant cette année à l'occasion de la 4e édition du festival fluvial Jour de Cher. Pour la première année, la Communauté de Communes de Bléré-Val de Cher s'associe en effet avec sa voisine, la Communauté du Val de Cher-Controis, située dans le département du Loir-et-Cher. Un acte qui n'est finalement que le prolongement de ce qui se fait déjà, chaque année le départ du défilé de radeaux étant donné depuis la commune de Saint-Georges-sur-Cher.

Ce partenariat permet de développer un peu plus le festival, avec pour la première fois un « before » la veille au soir sur la plage de Saint-Georges, sous forme de mise en bouche musicale avec Les Not'en Bull' et leurs grooms, en compagnie des équipages des radeaux (avec la mise à l'eau de ces derniers).

Le Cher élément fédérateur de tout un territoire qui sera une nouvelle fois mis en avant, à travers des propoitions artistiques sur un parcours traversant 7 sites symboliques : Plage de Saint-Georges-sur-Cher, l'écluse de Chisseaux, de Civray, le pont de Bléré-La Croix en Touraine, l'écluse de Vallet et enfin celle de Nitray, qui seront habillés des pavois de Michel Gressier. Une harmonie visuelle, là encore pour marquer ce lien.

Un parcours artistique sur 20 km

Un parcours de 20 kilomètres qui s'étirera tout au long de la journée, avec le matin un suivi du défilé nautique et des pauses aux écluses traversées (Chisseaux et Civray) où l'on se fera accueillir par la musique du Trio Plein Ouest (Chisseaux), mais aussi la Cantine des Scouts à 1000 pattes avec leur chorale participative et décalée et Les Tambours de la Cie Transexpress à Crivray.

L'après-midi, pendant que les radeaux reprendront leur trajet, le public est invité à se rendre en aval de Bléré, notamment pour découvrir à l'écluse de Nitray un spectacle Funambule au dessus de l'eau qui s'annonce merveilleux.

Le soir, c'est à Bléré que le festival se clôturera avec le traditionnel banquet géant sur le pont mais aussi les Aquamen de la Compagnie Machtiern, qui déambuleront la tête dans un bocal où nagent des poissons rouges... ou encore le trio a capella « Garçons s'il vous plait ! » mais aussi l'orchestre aquatique « Agua Sonora ».

Retrouvez tout le programme ainsi que les infos pratiques sur http://jourdecher.fr