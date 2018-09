Miss Centre-Val de Loire : découvrez les 20 candidates de 2018

L'élection aura lieu le 15 septembre dans l'Indre.

Qui succédera à Marie Thorin, l'étudiante orléanaise originaire du Loir-et-Cher qui porte l'écharpe de Miss Centre-Val de Loire depuis près d'un an ?

On le saura le 15 septembre, lors de l'élection de Miss Centre-Val de Loire 2018. Une soirée de gala qui aura lieu comme chaque année au Mach 36 de Déols près de Châteauroux dans l'Indre, là où Endemol et TF1 ont organisé la dernière élection de Miss France en décembre 2017.

20 candidates postulent cette année et elles étaient réunies ce week-end pour une grande photo de famille... Parmi elles on retiendra notamment la nouvelle participation de Juliette Courtigné de Civray-de-Touraine, désignée 1ère dauphine en 2017. Deux autres prétendantes étaient déjà de la partie l'an passé. Découvrez les toutes dans la vidéo ci-dessous...

Il y a 7 Tourangelles : Vérane Clémenceau, étudiante (DUT des entreprises), âgée de 20 ans et originaire de Monnaie ; Océane Bobèche étudiante de 21 ans de Reugny engagée dans un cursus mode ; Laura Milon, 22 ans, en master 1 des métiers de l'enseignement et qui vient de St-Christophe-sur-le-Nais ; Delphine Maliar (21 ans, Rochecorbon), en 1ère année d'école d'ingénieur chimiste ; Juliette Courtigné, en 4ème année de pharmacie à 22 ans et qui vient de Civray-de-Touraine ; Elodie Toublanc (Joué-lès-Tours, 22 ans), en master 2 de droit et Axelle Cisérane, de Tours, en licence 3 de biologie à 19 ans.

Des places sont encore disponbiles pour l'élection du 15 septembre et les infos sont sur la page Facebook du Comité Miss Centre-Val de Loire ou au 02 54 25 71 58.