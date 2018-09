Attention : les billets TER Centre ne sont plus valables qu'un seul jour

Pour limiter la fraude.

Dans la liste des traditionnels changements du 1er septembre, en voici un qui vous concerne si vous prenez le TER en Centre-Val de Loire...

Désormais, les billets ne sont valables qu'une seule journée, le jour de leur achat. Avant c'était 7 jours (et encore avant un mois, mais c'était il y a longtemps).

Mais POURQUOI ?

"Pour limiter la fraude" explique la SNCF qui a constaté que des voyageurs ne compostaient pas leur billet et en profitaient ainsi pour se ballader pendant une semaine avec le même titre de transport. Et puis de toute façon, selon la compagnie, "70% des usagers achetaient déjà leur billet le jour de leur voyage". Les 30% restant devront se méfier.

Par ailleurs, "le billet valable 1 jour permet de mieux connaître les pratiques et attentes des voyageurs en identifiant plus finement les journées pour lesquelles le train est le plus demandé." Big brotheris watching you in the TER...

Pour faire passer la pilule,

la SNCF annonce quand même une bonne nouvelle : en achetant son billet sur l'appli smartphone on a 5% de réduction. Et jusqu'au 30 septembre un Pass TER est proposé à 30€ pour voyager en illimité dans toute la région Centre-Val de Loire. Un petit aller-retour à Dreux, ça vous tente ?