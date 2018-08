Samedi, bébé panda fête son anniversaire au Zoo de Beauval

1 an qu'il charme les visiteurs et les internautes.

Pratiquement 30kgs et toujours aussi mignon... Ce samedi 4 août, le bébé panda du Zoo de Beauval va fêter son tout premier anniversaire. Né dans l'enceinte du parc du Loir-et-Cher - une première en France - il vit toujours avec sa maman Huan Huan, jusqu'au jour où il sera assez grand pour voyager jusqu'en Chine, pays d'origine de l'espèce, et Etat qui en est le propriétaire.

Filleul de la première dame Brigitte Macron qui lui a officiellement rendu visite - tout comme le chef de l'Etat - Yuan Meng semble pleinement épanoui, à en croire les équipes du zoo. Depuis le début de l'année, l'animal sort dans son enclos extérieur (surtout le matin, car les pandas n'aiment pas la chaleur), il s'amuse seul ou avec sa maman... "Il adore tomber" confient les équipes qui sont à ses côtés au quotidien et suivent son évolution sur les rochers, dans les arbres... ou quand il fait de longues siestes.

Aujourd'hui, le bébé panda ligérien varie son alimentation : 100 à 200g de bambou par jour (il parait qu'il adore ça !) et des tétées auprès de sa maman, qui s'en sort manifestement très bien avec son 1er petit. Rappelons que Yuan Meng est le seul survivant d'une fratrie de deux, le second bébé - trop fragile - étant décédé peu après la naissance malgré les soins des équipes de Beauval.

Evidemment, depuis un an, le parc zoologique profite à fond du potentiel "trop mignon" de son petit panda : produits dérivés, campagnes de pub... Le site touristique le plus visité de la région devrait encore atteindre d'excellents chiffres de fréquentation en 2018, largement au-dessus du million de visiteurs. Pour l'anniversaire de Yuan Meng ce samedi, il offrira l'entrée à tous les visiteurs nés un 4 août et prépare des animations dans la "zone panda" avec séance de dédicaces et gâteau d'anniversaire (un vrai, pas comme celui en bambou de l'ours de Chine).

Vous pouvez voir une vidéo sur la première année de Yuan Meng en cliquant ici