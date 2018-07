Académie Orléans-Tours : les résultats du bac dès 8h30 sur Internet vendredi

Et les rattrapages dès lundi.

En 2017, 89% des candidates et candidats au bac en Centre-Val de Loire ont obtenu leur diplôme et en Indre-et-Loire le taux de réussite était même encore plus élevé : 90,6%, le plus haut de la région, qui a elle-même de meilleurs résultats que la moyenne nationale. Rebelote en 2018 ? On le saura dans les tous prochains jours... Après deux semaines de corrections, les professeurs ont remis leurs copies et les résultats seront dévoilés ce vendredi matin par le rectorat.

Comme d'habitude, les élèves pourront consulter leurs notes dans les centres d'examens, afin de savoir s'ils ont leur diplôme, et éventuellement une mention. Mais il est également possible de connaître les résultats via Internet, et le site de l'académie Orléans-Tours.

Le taux de réussite communiqué dès ce 6 juillet sera provisoire... Les élèves ayant entre 8 et 10 de moyenne pourront passer deux oraux de rattrapage à partir de lundi, après un week-end de révisions. En se déplaçant dans les lycées, ils pourront rencontrer leurs profs et obtenir des conseils, par exemple sur les matières à choisir (en général, on conseille de prendre celles pour lesquelles les résultats sont les plus bas et les coefficients les plus élevés afin d'avoir un maximum de points).

Notez enfin que certains enseignants ont décidé de rendre leurs notes avec un peu de retard ce jeudi et qu'une manifestation a été organisée devant le rectorat d'Orléans pour dénoncer la réforme du bac qui pourrait laisser moins de place à la philosophie selon les professeurs de la discipline.