Le bébé panda du Zoo de Beauval présenté au public samedi

Yuan Meng vient de fêter ses 5 mois.

Alors que l'hiver est souvent une période creuse pour le tourisme dans la région, y compris pour le Zoo de Beauval malgré ses 1 450 000 visiteurs en 2017, il devrait y avoir un peu plus de monde que d'habitude ce week-end à St Aignan dans le Loir-et-Cher.

En effet, 5 mois après la première naissance d'un bébé panda en France, les visiteurs pourront enfin voir évoluer le petit Yuan Meng avec sa mère Huan Huan dans leur loge. L'ours chinois ne sort pas encore dehors (ce sera le cas dans les prochains mois), mais il commence à jouer, en particulier avec des bambous. De plus en plus indépendant, il se déplace seul, et pèse désormais plus de 11kgs. Bientôt, il croquera ses premiers bambous.

Après avoir vu passer sa marraine Brigitte Macron au moment de la révélation de son nom puis le président Macron qui fêtait son anniversaire dans le Val de Loire, Yuan Meng va donc continuer à voir défiler du monde près de lui. Pour cette première journée, les propriétaires du parc - Rodolphe et Delphine Delord - accueilleront les visiteurs ce samedi 13 janvier dès 10h. Une séance de dédicaces est aussi programmée.

Le Zoo de Beauval, qui capitalise à fond sur l'effet panda, table ensuite sur une forte fréquentation, en particulier autour des ponts de mai. Il travaille d'ailleurs à la construction d'un nouvel hôtel et d'une serre pour animaux tropicaux. De nombreus postes de saisonniers seront aussi à pourvoir le samedi 20 septembre. Plus d'infos par ici...