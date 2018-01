La région Centre-Val de Loire va lancer des états généraux de la jeunesse

Elle confirme aussi la création d'un pass de réductions pour les 18-25 ans.

Au cours de ses voeux présentés cette semaine à Orléans, le président de la région Centre-Val de Loire François Bonneau a déclaré vouloir faire de 2018 "l'année de la jeunesse".

Dans un premier temps, cela va se concrétiser par la réalisation d'une promesse de campagne faite au moment des élections de décembre de 2015, à savoir le lancement d'un pass de réductions pour 300 000 jeunes de 18 à 25 ans. Disponible en septembre, il doit permettre "de faciliter l'accès à la culture, aux transports publics, aux loisirs et à l'informatique" d'après François Bonneau.

Cette "Carte Jeunes" sera utilisable après inscription sur un portail Internet dédié. Elle remplacera notamment les chéquiers CLARC.

Le président (PS) de la région a par ailleurs confirmé le développement des salons pour l'emploi (sur le modèle de 2 000 emplois 2 000 sourires à Orléans), il a évoqué la préparation d'un schéma régional de l'enseigement supérieur et de la recherche, et annoncé le lancement d'états généraux de la jeunesse en Centre-Val de Loire pour le printemps 2018, "un moment fort" qui doit permettre aux jeunes "de dire ce qu'ils attendent de l'avenir et de formuler leurs attentes."