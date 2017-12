Pas d'Oscars pour "120 Battements par Minute"

Le film a en partie été tourné dans la région.

Le très beau film 120 Battements par minute n'aura pas les honneurs des Oscars début 2018 à Hollywood. Présélectionné pour représenter la France dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère, il a été sorti de la liste cette semaine par l'Académie des Arts et Sciences du Cinéma aux Etats-Unis malgré un bon accueil critique dans le pays où il a déjà reçu 5 récompenses.

Récompensé par Grand Prix au dernier Festival de Cannes, ce film en partie tourné à Orléans et subventionné par l'agence régionale Ciclic a reçu un excellent accueil de la presse et des spectateurs à sa sortie en salles à la fin de l'été. Il évoque l'éclosion de l'association Act Up qui se battait, et se bat toujours, pour les droits des personnes LGBT et atteintes par le virus du sida.

