485€ de budget pour Noël en Centre-Val de Loire

Le plus faible des régions de France.

L'étude d'un spécialiste du crédit* est étonnante : elle estime que le budget moyen des habitants de la région Centre-Val de Loire pour les fêtes de fin d'année est de 485€, environ trois fois moins qu'à Paris et c'est même le budget le plus faible comparé aux autres régions de l'hexagone.

Ce budget comprend à la fois les cadeaux, les repas ou encore les tenues pour les réveillons.

Traditionnellement, la période de Noël et du Nouvel An entraîne de nombreuses dépenses entre le shopping, les courses pour de grands festins ou les soirées... Pour vous aider à bien gérer cette période, l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire relaie une liste de conseils.

Parmi les infos que l'on y trouve : méfiance avec les ventes de calendriers, demander un justificatif de passage pour éviter les faux agents publics qui demandent des étrennes (facteurs, pompiers...). Sur les marchés de Noël, Que Choisir conseille de vérifier la provenance des produits (de plus en plus souvent ils viennent de Chine), Méfiance aussi sur les produits alimentaires comme du vin chaud pas toujours "maison", sorti de briques, dixit l'association. Il faut aussi guetter avec précaution les mentions "Bio", "Fermier" ou "Artisanal" qui répondent à des règles précises. Pour les objets, attention car il n'y a pas de délai de rétractation possible sur ces événements, contrairement à d'autres boutiques ou Internet.

Autres thèmes abordés : le choix du sapin de Noël, le choix des cadeaux, les coulisses des coffrets cadeaux, l'organisation du réveillon... Tous les détails en cliquant ici.

*Cofidis