En 2018, on pourra faire des courses de gyropode en Touraine

Le nouveau projet d’un entrepreneur sportif.

Cyril Gabillet réalise un projet par an depuis le lancement de son entreprise il y a 4 ans. A 27 ans, cet entrepreneur loirétain navigue sur toute la région Centre-Val de Loire pour animer enterrements de vie de jeune fille/garçon, soirées de comités d’entreprises ou week-ends entre potes. A son arc, plusieurs flèches parmi lesquelles du bubble foot (du foot dans une bulle où les chocs sont permis), du laser game en extérieur ou du tirc à l’arc avec des flèches en mousse.



L’an prochain, le jeune homme va parcourir les chemins du Val de Loire avec des gyropodes tout terrain... Vous connaissez sûrement ces appareils à deux roues sur lequel on se promène debout : ils servent pour des campagnes publicitaires dans la rue ou pour visiter une ville sans trop se fatigue mais on peut aussi aller se promener avec dans la nature.



Cette dernière option est donc choisie par Cyril et sa société Sport& Bien qui veut proposer des balades de 30 minutes à 1h30 près des châteaux ou dans les vignes, par exemple. « Je peux trouver des parcours adaptés pour chaque événement et emmener 6 personnes » dit-il. Et s’il y a plus de monde ? « On peut imaginer des balades sportives avec slalom et passage d’obstacles, et faire des courses. » Le tout à environ 20km/h et après un petit cours de 10 minutes pour apprendre à dompter la machine.



A découvrir à partir de février, par exemple dans le Bois des Hâtes ou dans le secteur de Montlouis où l’entreprise cherche à créer une base de loisirs. Les tarifs : à partir de 15€ la demi-heure.