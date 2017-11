CASTING : Une série chinoise cherche des figurants dans la région

Tournage début novembre.

1001 Nights, une série chinois, s'apprête à faire un tournage dans un château de la Loire d'ici quelques semaines, entre le 2 et le 9 novembre.

A cette occasion, la production recherche pas moins de 250 figurants pour différents rôles...

- les invité(e)s du mariage d’un acteur célèbre : profils entre 25 et 45 ans, asiatiques, et tous types

- des journalistes chinois (hommes et femmes)

- des hommes et des femmes d’affaires, français et chinois;

- des spécialistes réalisant la composition florale du mariage (jardiniers, horticulteurs, fleuristes, spécialistes en design floral…) ;

- des serveurs et des maîtres d’hôtel ;

- des gardes du corps, hommes et femmes ;

- des photographes professionnels ;

- des propriétaires de voitures de luxe.

Des comédiens qui parlent parfaitement l'anglais ou le mandarin sont également recherchés, sur la tranche d'âge 25-35 ans.

Pour télécharger la fiche casting il faut se rendre sur ce site puis la renvoyer à castingcentre@gmail.com. De préférence avec des photos en tenue de soirée.