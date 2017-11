C'est confirmé : "120 Battements par Minute" représente la France aux Oscars !

Le film a été soutenu par la région Centre-Val de Loire.

Et là, on se prend à rêver de voir la région Centre-Val de Loire repartir avec une statuette à Hollywood... Tout l'honneur reviendra à Robin Campillo et à ses acteurs formidables (et pour beaucoup peu connus du grand public), mais quand même, ce serait une belle récompense.

Ce mardi, on a appris que 120 Battements par minute allait représenter la France pour tenter de repartir avec l'une des plus belles récompenses du cinéma... Un Oscar, donc.

Déjà auréolé du Grand Prix au dernier Festival de Cannes, ce film magistral - en partie tourné à Orléans et subventionné par l'agence régionale Ciclic - pourrait faire partie des 5 finalistes. C'est en tout cas celui que la France a choisi pour cette compétition.

Rappel du pitch : il évoque l'éclosion de l'association Act Up qui se battait, et se bat toujours, pour les droits des personnes LGBT et atteintes par le virus du sida. Mais plus qu'un film retraçant des aventures de militants, l'oeuvre de Robin Campillo est une formidable histoire d'amour entre deux jeunes garçons. Avec des scènes longues et captivantes, de la tendresse, de l'humour et un scénario hyper percutant, le réalisateur fait battre le coeur de ses spectateurs sans interruption pendant plus de 2h.

A lui maintenant de mener campagne pour aller encore plus loin... Il est pressenti dans la catégorie meilleur film en langue étrangère. On saura en décembre s'il y figure pour de bon. A noter qu'actuellement, le long métrage totalise plus de 600 000 entrées en salles.

