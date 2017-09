La région Centre-Val de Loire débloque 80 000€ pour les sinistrés d'Irma

L'ouragan a détruit les îles de St Barthélémy et St Martin.

Il faudra du temps pour reconstruire St Barthélémy et St Martin, les deux îles françaises les plus touchées par le passage de l'ouragan Irma, le plus fort jamais enregistré dans l'océan Atlantique. A l'heure actuelle, on ne peut pas encore vraiment chiffrer le montant des dégâts, mais ce sera évidemment des centaines de millions d'euros.

Alors que les associations lancent des appels aux dons, la région Centre-Val de Loire va débloquer une aide d'urgence de 80 000€. La commission permanente de la région devra la valider dans une semaine, le 15 septembre.



En fait, il s'agira d'une subvention exceptionnelle à la Croix Rouge française qui a ouvert un « fonds urgence Caraïbes ». L'objectif est de venir en aide aux populations les plus touchées et les plus démunies.



« Par cette aide exceptionnelle d’urgence, notre région poursuit son action de solidarité envers les peuples du monde touchés par des catastrophes naturelles de grande ampleur. Aujourd’hui, notre soutien est total envers nos compatriotes antillais touchés par l’ouragan Irma et nous souhaitons que cette forte solidarité qui se fait jour en tous points de l’hexagone permette à nos amis d’outre-mer de panser les plaies de cette terrible catastrophe » ont souligné le président François Bonneau et son vice-président Charles Fournié.