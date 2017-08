2 bébés pandas vont naître dans quelques jours à Beauval

Un double événement pour le zoo.

Un bébé, c’était déjà historique. Mais deux... Huan Huan, la femelle panda du Zoo de Beauval (Loir-et-Cher) est sur le point de donner naissance à deux petits. Prêtée par la Chine avec un mâle, elle fait la joie du parc zoologique (premier site touristique de la région) mais jusqu’ici les tentatives pour qu’elle se reproduise avaient échoué.



L’an dernier, elle avait simulé une grossesse. Mais il y a quelques jours, les soigneurs ont eu la certitude que l’insémination artificielle pratiquée avec le sperme du mâle avait fonctionné. Un embryon de 3,4cm seulement a été découvert lors d’une échographie. Et désormais, on sait que ce n’est donc pas un mais deux petits pandas qui vont voir le jour... Ce seront les premiers bébés de l’espèce nés en France (même s’ils appartiendront à la Chine).



Afin que la naissance se passe pour le mieux, Huan Huan vit désormais à l’écart du public dans sa loge de nuit. Elle y restera de longues semaines avec ses petits après l’heureux événement mais des écrans géants seront installés dans le parc pour que les visiteurs puissent observer ce qu’il se passe à l’intérieur...



Les vétérinaires du Zoo de Beauval, assistés de deux soigneuses chinoises arrivées en France il y a quelques jours et pour 6 mois, estiment que la naissance aura lieu vendredi ou samedi.