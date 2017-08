La femelle panda du Zoo de Beauval va être maman

La naissance est elle programmée tout début août.

L’opération avait échoué l’an dernier... Le deuxième essai aura été le bon. La femelle panda du Zoo de Beauval n’a pas simulé de gestation cette fois-ci et elle est bien en train d’attendre un bébé. Les derniers tests viennent de le confirmer via une échographie. Huan Huan a bien voulu faire son petit entraînement après plusieurs jours où elle a passé beaucoup, beaucoup de temps à dormir selon les équipes de vétérinaires qui l’observent de très près.



Le petit panda a été conçu par insémination artificielle, les tentatives de reproduction naturelles ayant échoué (ça avait aussi été le cas en 2016) car le panda n’est pas un animal à la libido très développée, et le mâle du parc du Loir-et-Cher n’a pas dérogé à la réputation de l’espèce.



Naturellement, cette naissance qui s’annonce est un grand événement pour Beauval qui voit chaque année sa fréquentation bondir, et ce encore plus depuis le prêt des deux pandas par la Chine (qui sera également propriétaire du petit). De plus, sans surprise, la présence d’un bébé dans le zoo risque d’attirer encore plus de visiteurs, car il s’agira d’une grande première en France. Mais il va falloir être patient : Huan Huan et son petit resteront isolés pendant 3 mois avant une présentation au public. Des écrans géants seront tout de même installés dans le parc afin d’observer ce qu’il se passe dans la loge de nuit de la petite famille... La naissance est elle programmée tout début août.