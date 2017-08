Emmanuel Macron en tête des sondages en Centre-Val de Loire

Il devance Marine Le Pen.

Ce sont les dernières heures avant le 1er tour de l'élection présidentielle et il va vraiment bientôt falloir faire un choix entre les 11 candidats... Dimanche, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h en Indre-et-Loire, partout dans le département. On sait qu'une grande partie des électeurs est encore indécise donc qu'il faut prendre les sondages avec précaution mais voici ce que dit une grande enquête Ipsos-Sopra Steria et du centre politique de recherche de Science Po pour France 3 (15 000 personnes interrogées) : Emmanuel Macron est en tête des intentions de vote en Indre-et-Loire.

L'ancien ministre de l'économie de François Hollande est pressenti comme pouvant accéder au second tour avec Marine Le Pen. Le candidat d'En Marche et la représentante du Front National sont tous les deux devant dans 5 régions sur les 12 sondées, dont le Centre-Val de Loire pour Emmanuel Macron (mais aussi la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire et Auvergne-Rhône Alpes). Marine Le Pen est en tête dans le Nord et l'Est du pays. François Fillon est premier en Île de France, Jean-Luc Mélenchon vire en tête en Nouvelle Aquitaine.

Dans le détail, 629 personnes ont été interrogées en Centre-Val de Loire. 25,5% disent qu'elles voteront Macron dimanche, 22% Le Pen, 18% Fillon, 17,5% Mélenchon, 9,5% Benoit Hamon, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan sont à 2%, 1% pour Nathalie Arthaud et François Asselineau, 0,5% pour Jean Lassalle et 0% pour Jacques Cheminade. A noter que sur les 629 personnes de l'échantillon, 451 sont sûres d'aller dans l'isoloir. Toutes ont été interrogées par Internet.