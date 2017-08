A Cannes, 3 films soutenus par la région Centre-Val de Loire

Encore une belle année après la Caméra d'Or reçue par "Divines" en 2016.

L'agence Ciclic (qui soutient des projets cinématographiques en Centre-Val de Loire) et la Région renouent avec la prestigieuse compétition officielle du Festival de Cannes où 120 battements par minute rejoint 17 autres films internationaux. Ciclic accompagne son réalisateur Robin Campillo depuis son premier long métrage, puisqu'elle avait également soutenu Les Revenants, qui a inspiré la série à succès diffusée par Canal +. 120 battements par minute raconte l'engagement des militants d'Act Up dans leur lutte contre le SIDA au début des années 1990.



La sélection "Un Certain Regard" a retenu, quant à elle, le premier long métrage d'Annarita Zambrano, Après la guerre. Cette jeune réalisatrice s'était déjà fait remarquer dans le format court, avec son Ophélia en compétition officielle court métrage en 2013.



Compétition dans laquelle on retrouve cette année, Pépé le Morse de Lucrèce Andreae, court métrage soutenu et accueilli à la résidence Ciclic Animation. Chose d'autant plus remarquable que c'est le seul film d'animation de ces sélections.



Ciclic et la Région Centre-Val de Loire accompagnent la création cinématographique, de l'écriture à la diffusion : ces trois films ont ainsi été soutenus à l'écriture ou à la production. L'an dernier, l'agence s'était félicitée des sélections de Divines, de Houda Benyamina à la Quinzaine des réalisateurs et de Grave, de Julia Ducourneau à la Semaine de la critique. Le festival de Cannes débutera le 17 mai sur la croisette. Ce sera sa 70ème édition.

D'après communiqué.