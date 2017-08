Nouveau directeur pour le CFA des Universités Centre-Val de Loire

Il s'appelle Martin Oudin.

Communiqué de presse :

Après avoir changé de nom et d’identité visuelle le 8 septembre dernier, le CFA des Universités Centre-Val de Loire vient d’accueillir un nouveau directeur à sa tête : M. Martin Oudin, maître de conférences.



Le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) des Universités Centre-Val de Loire a pour mission de développer l’apprentissage à l’université et de proposer ainsi un mode d’études différent aux étudiants. En effet, l’apprentissage est la combinaison gagnante entre l’acquisition d’une expérience professionnelle en entreprise et le suivi d’enseignements techniques universitaires.



Existant depuis 2004, le CFA des Universités n’a cessé de croître sur différents plans : le nombre de formations universitaires ouvertes à l’apprentissage, le nombre d’apprentis dans ses promotions, le nombre de salariés qui accompagnent au quotidien les jeunes et le nombre d’entreprises partenaires.



Aujourd’hui, le CFA des Universités Centre-Val de Loire, c’est plus de 100 formations du bac+2 au bac+5, avec une moyenne de 5 à 8 ouvertures de formations par an, 8 988 apprentis formés, une équipe de plus de 40 salariés, un réseau de plus de 900 entreprises.



Après avoir adopté une nouvelle identité visuelle et de nouveaux outils de communication, le changement au CFA des Universités Centre-Val de Loire se poursuit... Sur proposition des Présidents des Universités d’Orléans – Ary Bruand – et de Tours – Philippe Vendrix – les membres du Conseil d’Administration ont élu le nouveau directeur : Martin Oudin, maître de conférences en Droit Privé et Sciences Criminelles, rattaché à l’UFR Droit Economie et Sciences Sociales de Tours.



Ils ont également procédé au renouvellement des membres du Bureau :

Président : Daniel Fanon

Vice présidente pour l’université d’Orléans : Catherine Julié Bonnet

Vice présidente pour l’université de Tours : Corinne Manson

Secrétaire : Luc Daujeard

Trésorière : Isabelle Laffez