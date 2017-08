Nouvel espace pour les lions au Zoo de Beauval

Il est inauguré ce vendredi.

Avec plus d'un million de visiteurs par an, le Zoo de Beauval (dans le Loir-et-Cher) est le site touristique le plus visité de la région Centre-Val de Loire, en particulier à l'occasion des longs week-ends prolongés du printemps (des bouchons ne sont pas à exclure sur les routes d'accès si la météo est au rendez-vous).

Pour cette nouvelle saison, outre le couple de pandas dont la femelle Huan Huan attend (peut-être) un bébé (ce serait une première en France) et la plaine des hippopotames inaugurée l'an dernier, le parc animalier inaugure une grande nouveauté : une plaine dédiée à ses lions qui manquaient jusqu'ici d'espace. Et c'est ce vendredi 14 avril, donc à l'occasion du week-end de Pâques, que les animaux vont pouvoir la découvrir pour la première fois.

"Le nouvel espace des fauves a été pensé comme un véritable territoire au cœur de la savane" explique le Zoo de Beauval. "Sur une superficie de 5 300 m2 le vaste espace offre de multiples possibilités d’exploration pour les animaux qui peuvent, au choix, s’installer près d’un rocher, s’abriter à l’ombre d’un baobab géant ou encore se délasser au pied d’une immense cascade. Le visiteur, quant à lui, peut observer à loisir l’évolution des félins. Des larges allées de promenade permettent une déambulation aisée et mènent à un tunnel aux allures de grotte. Celui-ci, paré de nombreuses vitres et puits de lumière, offre une vue immersive dans l’habitat de l’animal tout en respectant sa tranquillité. Il débouche également sur une immense étendue où les félins ne seront séparés des visiteurs que par une vaste étendue d’eau."



Aux côtés des lions, des lycaons et des suricates seront également visibles, en tant que colocataires du roi des animaux.