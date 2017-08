Un nouveau directeur à la SNCF Centre-Val de Loire

Avec de gros dossiers à gérer comme l'évolution du réseau TER ou la navette Tours / St-Pierre-des-Corps.

Stéphane Coursier vient d'être nommé directeur de la SNCF en Centre-Val de Loire en remplacement d'Yvon Borri (en poste depuis 2013). En 1987 il a débuté sa carrière en tant que chef de gare et chef de dépôt à Lille, il a aussi travaillé en Midi-Pyrénées ou sur le secteur de Paris Rive Gauche (gares de Montparnasse et Austerlitz) ainsi que dirigé la section TGV Atlantique, donc la ligne qui va à Tours et St-Pierre-des-Corps.

Depuis 2013, l'homme était à la direction des opérations et de la qualité système de l'entreprise notamment pour piloter les cellules de crise. Il a 54 ans et est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.