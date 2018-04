[La question conso] Tout savoir sur le nouveau contrôle technique

L'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire vous répond sur Info-Tours.fr.

Cette fois-ci, nous avons reçu un message de Ludovic : "La réforme du contrôle technique entre en vigueur en mai 2018, qu’est-ce qui va changer et faut-il anticiper mon prochain contrôle ?"

Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 :



À partir du 20 mai 2018, le contrôle technique devient plus rigoureux et plus long à réaliser, une augmentation de son coût (entre 15 et 20%) est à attendre. Par ailleurs, la moitié des défauts mineurs deviennent majeurs et nécessiteront une contre-visite, certaines défaillances dites « critiques » pourront conduire jusqu’à l’immobilisation du véhicule.



Sur le plan financier, il peut être intéressant d’anticiper la date prévue pour son prochain contrôle technique si cette date se situe dans les semaines suivant le 20 mai, au-delà, plusieurs mois de validité du précédent contrôle peuvent ainsi être perdus.

Aujourd’hui, si vous êtes décidé à anticiper le contrôle, le temps presse et les centres agréés sont débordés ou très chargés. N’oubliez-pas non plus qu’une possible contre-visite sera aussi à faire avant le 20 mai pour « bénéficier » de l’ancien système.

Par ailleurs il y aura désormais 133 points de contrôle au lieu de 122, Un avis « défavorable pour défaillance critique » a été créé pour les véhicules dont l’état « constitue un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l’environnement ». A partir du 20 mai, une « défaillance critique » autorise à circuler seulement jusqu’à la fin de la journée et oblige à remettre le véhicule en état et à le faire constater par le centre de contrôle dans les deux mois.

