Aroo Arena : le premier parcours d’obstacles permanent de France ouvre à Saint-Cyr-sur-Loire

Du côté de Saint-Cyr-sur-Loire, pas loin de la clinique de l'Alliance, on retrouve en ce vendredi printanier ensoleillé Janeck et Olivier. Ces deux derniers s'attèlent depuis plusieurs semaines sur une parcelle de six hectares mise à disposition par la ville de Saint-Cyr-sur-Loire, à désherber, baliser, clôturer... mais aussi installer des structures de bois...

Ici, le 30 avril ouvrira en effet Aroo Arena, le premier parcours d'obstacles permanent en France. Un projet que les deux hommes portent ensemble après s'être rencontrés lors de formations management au sein de la société où ils étaient alors employés. "Janeck a eu l'idée et l'envie de monter ce projet et il m'a convaincu de le rejoindre dans l'aventure quand j'ai vu ce spot" explique Olivier.

Le premier parc permanent de course à obstacles en France

Ce spot c'est un terrain en dénivelé, avec une mare, des sous-bois et une étendue d'herbes à quelques minutes à peine de Tours Centre. "C'était l'endroit idéal" confirme Janeck qui a eu l'idée de créer ce concept de parc à obstacles après avoir vu les bienfaits de ce type d'épreuves : "J'ai retrouvé dans les courses d'obstacles les valeurs d'entraide, de partage, le côté convivial et les sourires qui vont avec."

"De plus en plus, la population cherche à passer de bons moments entre proches autour d'une activité ludique ou sportive" poursuit Olivier. De quoi imaginer donc cette activité comme une échapée du quotidien, dans un espace nature en pleine agglomération et qui plus est sportive... L'idée est en effet complètement dans les tendances actuelles et à de quoi séduire. D'autant plus que courses d'obstacles connaissent un boom depuis plusieurs années pour leur côté physique mais aussi ludique justement. Et comme il n'existe à ce jour aucun parc permanent pour ces épreuves en France, Aroo Arena sera pionnier dans son genre, de quoi attirer certainement de nombreux curieux.

Un parc ouvert et accessible à tous, sportifs confirmés ou non

Et si l'idée est de permettre aux adeptes de ces courses de pouvoir s'entraîner dans un lieu dédié, les deux associés insistent sur le fait que leur parc sera ouvert à tous : aux jeunes dès 7 ans, aux familles, aux adultes... jusqu'à 77 ans et plus. "On est pas dans l'idée de se confronter à un parcours du combattant, on a un module pour les enfants et pour les adultes nous aurons deux types de parcours, un initiation de 1,6 km et 14 obstacles et un parcours sportif pour ceux plus affutés de 2,1km et 18 obstacles" précise Olivier.

Des obstacles commandés à une société scandinave où ce genre de pratique est plus développé. Dans le détail, si Olivier et Janeck veulent garder la surprise des obstacles aux futurs participants, attendez-vous à retrouver les classiques du genre : franchissements, un pont de singe, ramping...

Des parcours pensés pour les groupes

A Aroo Arena, "on privilégiera les groupes avant tout "expliquent les deux créateurs qui pensent leur parc comme un lieu de rencontres et de partage. “On accueillera 20 personnes par session sur le parcours qui seront automatiquement accompagnés par un membre de Aroo Arena" explique Janeck. "Une séance va durer environ 2 heures. On commencera par un briefing sécurité puis un échauffement avant d'aller sur le parcours". Quelques créneaux libres en soirée notamment seront possibles également.

Et question public Olivier et Janeck imaginent que leur parc pourra séduire autant les sportifs que les associations, les écoles ou encore les entreprises à travers des formations de team-building.

Ouverture prévue le 30 avril. Le parc sera ouvert jusqu'à l'automne avec une coupure hivernale. Quant aux tarifs, cela ira de 12 euros en session libre à 24 euros la séance pour le parcours sportif (20 euros pour celui initiation). Pour le module enfants, l'entrée reviendra à 8 euros.



Les réservations et les informations se passent sur le site internet www.aroo-arena.fr.