A Tours, une collecte d'appareils informatiques usagés le 16 septembre

L'objectif est de les recycler.

Depuis 2005 Informatique Chez Vous.com est une plateforme regroupant des techniciens dans le domaine des nouvelles technologies. L'objectif de l'association est d'apporter du conseil, de l'information et de l'accompagnement dans les outils numériques.



En partenariat avec Envie Touraine, elle organise une journée de collecte des équipements informatiques (PC imprimantes, écrans, scanners etc) le 16 Septembre 2017 à Joué-lès-Tours et St-Pierre-des-Corps.



L'objectif de cette opération est double :

- Social et Solidaire : le matériel qui sera en état de fonctionnement sera revalorisé et redistribué à des associations tourangelles qui ont besoin de s'équiper.

- Écologique : le matériel qui ne peut être réparé ou trop ancien sera mis en filière de dépollution grâce à Envie Touraine



L'opération s'adresse aux particuliers et aux entreprises qui souhaitent donner leurs anciens équipements informatiques. Ils pourront les déposer gratuitement dans nos points de dépôts.



Plus d'infos en cliquant ici.